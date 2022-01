Swingen en tafelen, een nieuwe formule getest in het Kelsbekerhof — © LEN

Nieuwerkerken

“Al meer dan 100 feesten heb ik voor 2022 moeten annuleren”, zucht uitbater Geert Boonen van feestzalencomplex Kelsbekerhof In Nieuwerkerken. Ook onze maandelijkse Dinner & Dance kan niet doorgaan. Daarom begin ik nu met een nieuw concept: ‘swinging at the table’.”