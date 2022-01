16.676 kilometer liggen er tussen België en de Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, de onderzeese vulkaan nabij de eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan die zaterdagochtend ontplofte. En toch was die explosie tot bij ons voelbaar. Mogelijk zullen we de gevolgen zelfs maanden en jaren blijven zien.