Gezochte gevangene weer opgepakt na grote klopjacht in Antwerpen

De Antwerpse politie heeft zondagnamiddag na een korte maar grote klopjacht een 27-jarige Antwerpenaar kunnen oppakken. De man was een klein uur eerder uit het politiekantoor ontsnapt tijdens een vertrouwelijk overleg met zijn advocaat. Hij moet negen jaar cel uitzitten.

De 27-jarige Antwerpenaar werd zondag opgepakt omdat er een bevel tot gevangenneming op zijn naam stond. Hij moest nog negen jaar cel uitzitten. De man werd overgebracht naar het cellencomplex van de politiezone Antwerpen aan de Noorderlaan. Daar zou hij verhoord worden. In de aanloop naar zijn verhoor had hij een vertrouwelijk overleg met zijn advocaat. “Tijdens dat overleg slaagde de man erin te ontsnappen in ons gebouw”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politiezone Antwerpen.

Wat volgde was een grote machtsontplooiing in de ruime omgeving van het politiecommissariaat. Zowat alle beschikbare politieteams, van de Mobiele Eenheid, het Orida-fietsteam, interventieploegen en wijkteams tot de snelleresponsteams, kwamen ter plaatse en kamden de omgeving uit. Een helikopter stond klaar om zodra het weer beter werd de lucht in te gaan.

Ongeveer een uur na de ontsnapping kon de politie de verdachte oppakken in de Bostonstraat, op enkele honderden meters van het commissariaat. De man zal later opgesloten worden in de gevangenis.

“Hoe de ontsnapping kon gebeuren moeten we nog uitzoeken”, zegt Bruyns. Een belangrijke vraag daarin is of de ontsnapte man al dan niet geholpen werd door zijn advocaat.

