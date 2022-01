Bekir Car legt leider Tongeren over de knie met zes goals

FT Tongeren droomde na 16 op 18 al van de titel in interprovinciale B, maar Da Piceno Genk riep de Zuid-Limburgers tot de orde. Na 1-1 legde uitblinker Bekir Car met zes goals – waarvan vijf op een rij – het duel in de plooi: 3-7.

“We hebben goed gespeeld en onze kansen afgemaakt”, onderstreept de pivot, die pas aan zijn eerste jaar toe is in de zaal. “Ik speelde altijd op een hoger niveau in het veldvoetbal. Patro, Bocholt, Veldwezelt, Hades, Pelt… Daar kon ik niet combineren. Nu bij Turkse Rangers wel. Ik sloot me aan op vraag van mijn vriend Donato Di Loreto. Het scoren lukt vlot. Ik sta sterk op mijn benen en draai makkelijk richting de goal. En ik ben ook een scorebordspeler. Ik speel niet voor de show, enkel voor goals en overwinningen. Nochtans sta ik nog zo’n 15 kilogram te zwaar...”

Volgens de site van de voetbalbond zit Car na zeven duels – hij had nog een spierscheur – aan 14 goals. Dat moet interesse wekken. “Er waren al wat contacten, maar ik ben 32 en heb in het veldvoetbal alles meegemaakt. Als Da Piceno promoveert, dan ga ik wel mee. Is dat de ambitie? De club zegt het niet luidop, maar wees maar zeker dat we naar tweede nationale willen.” Da Piceno volgt op vijf punten van leider Tongeren, maar heeft nog twee matchen te goed. Ook Heers, Maasmechelen Turk en La Baracca Maasmechelen lijken nog in de running voor de oppergaai. (jotr)