FUTSAL OVERZICHT. Hoeselt loopt uit op Aarschot, maar niet op Borgerhout

In de hoogste klasse speelden Borgloon (coronagevallen) en Eisden-Dorp (interlandverplichtingen van vier spelers bij Halle-Gooik) niet. Hasselt ging na een 3-4-voorsprong aan het zwalpen in Châtelineau, dat wel een handvol internationals telt. In tweede nationale liet PIBO Hoeselt zich niet verrassen door Houthalen, terwijl Aarschot dat wel deed door Juprelle. Borgerhout kwam met de schrik vrij in Meeuwen. In interprovinciale B pakte Da Piceno Genk leider FT Tongeren stevig aan. (