Fem van Empel heeft de wereldbeker veldrijden bij de vrouwen in het Franse Flamanville gewonnen. De Nederlandse was in Normandië uiteindelijk de rapste in de sprint na een spannend onderonsje met haar landgenote Puck Pieterse. De Hongaarse Vlas werd even later derde. Brand, Betsema, Vos en Cant waren er niet bij. Lucinda Brand was vooraf al zeker van eindwinst.