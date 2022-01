Nederland in de ban van schandaal in ‘The Voice’: “Nu is de beerput opengebroken”

De Nederlandse showbizz zit met een zware kater nu The Voice of Holland tijdelijk wordt stopgezet na een schandaal van ongewenst seksueel gedrag. Er worden verschillende namen genoemd, maar er is enkel een klacht ingediend tegen rapper Ali B., een van de juryleden. Bandleider Jeroen Rietbergen stapt zelf op en bood al excuses aan. Evert Santegoeds, showbizzjournalist voor de krant De Telegraaf, sluit niet uit dat er nog namen zullen vallen.