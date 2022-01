Bijna 16.000 Vlamingen lozen ongewild afvalwater

Door een gebrek aan afstemming tussen Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer lozen 15.800 Vlamingen ongewild afvalwater. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (CD&V) aan minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Vlaanderen moet blijven investeren in zuiveringsinstallaties en werk maken van ontbrekende schakels in het leidingennetwerk”, zegt hij.

De grootste garantie op gezuiverd afvalwater in Vlaanderen is gebouwen maximaal aansluiten op het rioleringsnetwerk. Omdat de link metzuiveringsinstallaties al te vaak ontbreekt, resulteren niet alle aangesloten gebouwen in gezuiverd afvalwater, klinkt het in een persbericht.

Door een gebrek aan afstemming tussen Aquafin - verantwoordelijk voor de zuiveringsinstallaties en het leidingennetwerk - en het Agentschap Wegen en Verkeer - verantwoordelijk voor wegenwerken op Vlaamse wegen - lopen vandaag negentig noodzakelijke aansluitingen vertraging op. Daardoor is er geen gezuiverd afvalwater voor 15.800 aangesloten Vlamingen, aldus Van Rompuy. “Daarenboven staan 67 van de 90 aansluitingen zelfs niet op het meerjarenprogramma van AWV. Beide instanties moeten dringend afstemmen en een kader creëren waarin milieu- en verkeersveiligheidsdoelstellingen elkaar versterken.”

De redenen waarom deze projecten uiteindelijk vertraging oplopen zijn divers. Het gaat om niet-vastgestelde budgetten, problemen met vergunningen, onduidelijkheid over eigenaarsstatus of het moeten wachten op grondverwerving.

Negentig projecten lopen op dit moment vertraging op maar in feite hebben in totaal 260 Aquafin-projecten een duidelijke link met AWV-infrastructuur. Deze projecten betreffen 35.500 Vlamingen. “In eerste instantie moet er nu bekeken worden hoe de 90 vertraagde projecten op te starten. Een prioritering lijkt noodzakelijk maar ook op langere termijn moeten er afspraken komen om toekomstige vertragingen in het belang van onze milieudoelstellingen te vermijden.”