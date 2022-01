Oostenrijk voert verplichte vaccinatie vanaf februari in

Oostenrijk wil als eerste lidstaat in de Europese Unie, zoals gepland, de verplichte vaccinatie tegen het coronavirus begin februari invoeren. De conservatief-groene regering van bondskanselier Karl Nehammer stelde het wetsontwerp dat de vaccinverplichting regelt zondag voor. De regering wil vaccinatie verplichten vanaf 18 jaar, en niet vanaf 14 jaar zoals lang sprake van was.

Medio maart start het Alpenland met controles op de verplichte vaccinaties. Dat zal ook via wegcontroles gebeuren, kondigde minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein van de Oostenrijkse Groenen aan. Wie geen coronaprik heeft, krijgt een laatste kans en riskeert anders een boete van 600 tot 3.600 euro.

De wet is van toepassing op alle mensen die in het land hun woonplaats hebben. Er zijn uitzonderingen voorzien voor zwangere vrouwen en mensen die om medische redenen zich niet kunnen laten vaccineren. Wie genezen is na een infectie, is voor 180 dagen vrijgesteld.

Het parlement moet de wet donderdag aannemen, maar dat geldt als een formaliteit omdat de conservatieve ÖVP en de Groenen een meerderheid hebben. In de oppositie is enkel de rechtspopulistische FPÖ categoriek tegen. Volgens critici van de wet worden vaccins verplicht terwijl die onvoldoende een infectie verhinderen.

“Dit is geen strijd van gevaccineerden tegen niet-gevacineeerden”, dixit bondskanselier Nehammer. De wet komt er volgens hem om ervoor te zorgen dat de samenleving opnieuw in vrijheid kan leven. Nehammer liep deze maand zelf corona op. Hij herstelde naar eigen zeggen snel en belandde dankzij de prik niet in het ziekenhuis.

De voorbije week was er debat in het parlement over de verplichte prik. De plannen verdelen bovendien de maatschappij. Zaterdag trokken nog 27.000 door de straten van Wenen uit protest tegen de maatregel. Volgens een vaccinatieteller op de website van de omroep ÖRF is 71,6 procent van de bevolking gevaccineerd en heeft zowat 75 procent minstens één prik gekregen. En 45,6 procent van de bevolking heeft al een booster gekregen.