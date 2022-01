Weekendcontroles in Beringen en Tessenderlo: een op vier bestuurders rijdt te snel

Op de Kasteletsingel in Beringen, waar 90 km/u geldt, reed een bestuurder 120 km/u. Op de Koolmijnlaan is een bestuurder geflitst met 130 km/u terwijl 70 het maximum is. Op de Paalsesteenweg (70 km/u) reed een bestuurder 133 km/u. In Tessenderlo op de Sparrenweg is een overtreder beboet voor 120 km/u in plaats van 70 km/u. Van de 162 snelheidsovertreders moesten er 3 hun rijbewijs inleveren. Opvallend is dat zowel in de Sparrenweg als op de Koolmijnlaan dit weekend nog zware verkeersongevallen gebeurden. Het is nog niet duidelijk of die kunnen worden gelinkt aan overdreven snelheid.

Tijdens de controles werd een bestuurder zonder rijbewijs betrapt. Die moest zijn auto achterlaten. Twee bestuurders reden onder invloed van drugs. En dan waren er nog meer boetes voor drugsbezit, rijden zonder geldig keuringsbewijs en geen correct kinderzitje gebruiken. maw