Zware schade aan huis in Wellen door brand die vermoedelijk in schouw ontstond

Zondagmorgen heeft een brand voor enkele tienduizenden euro’s schade aangericht in een huis in de Plattestraat in Wellen. De bejaarde bewoners krijgen tijdelijk een ander onderkomen.

“Vermoedelijk is het een uit de hand gelopen schouwbrand, maar de precieze oorzaak is nog niet gekend”, zegt brandweerkapitein Tom Vandormael van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. “Wij vermoeden dat de schouwbrand zich zaterdagavond al manifesteerde, maar niet direct is opgevallen waardoor het zich tijdens de nacht heeft uitgebreid in de holle ruimte tussen het plafond en het plat dak met een kortsluiting tot gevolg die dan de brand veroorzaakte”, zegt Vandormael.

De bejaarde bewoners worden tijdelijk elders opgevangen. De brand, rook -en waterschade aan het dak en in de living en de keuken zijn aanzienlijk. De schade loopt op tot enkele tienduizenden euro’s. (jcr)