Ook David Goffin reageert op uitspraak in zaak Djokovic: “Dit is toch wel een schok”

“Dit was de voorbije tien dagen toch de soap bij uitstek, met dagelijkse plotwendingen”, klinkt het bij onze landgenoot. “Ik ken niet alle details, maar zag vooral de krantenkoppen passeren. Eens leek het erop dat hij zou kunnen spelen, dan weer moest hij het land verlaten. En nu is eindelijk het verdict gevallen. Ik had die beslissing veel eerder verwacht, maar het draaide uit in een hele saga, die ik vanop afstand gevolgd heb. Ik was immers in Sydney en niet in Melbourne. Maar laat het duidelijk zijn dat dit wel een schok is. Djokovic blijft een grote naam in het tennis. De regering heeft haar beslissing genomen en daar zullen we het mee moeten doen.”

In tegenstelling tot Djokovic heeft Goffin wel de nodige vaccins tegen COVID-19 gekregen. “Ik weet niet of zijn beslissing veel zin heeft. Ik ken niet alle details en weet dus niet of hij wel, of niet, een medische vrijstelling kon krijgen. Toen ik de kans kreeg om me te laten vaccineren, heb ik niet lang getwijfeld. Het eerste vaccin kreeg ik via het BOIC, om deel te nemen aan de Spelen. Daardoor kon ik reizen en mijn sport beoefenen. Dat zorgt toch voor gemoedsrust. Mijn boosterprik heb ik nog niet gehad, maar die zal er snel genoeg komen.”