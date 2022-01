Loïs Openda schenkt Vitesse volle buit op veld van het Feyenoord van Cyriel Dessers

Club Brugge-huurling Loïs Openda zoog de aandacht naar zich toe als maker van de enige treffer in de 69e minuut, nadat doelman Bijlow in de fout ging. Meteen het elfde competitiedoelpunt van het seizoen voor Openda. Hij is daarmee de eerste Vitesse-speler die in één seizoen drie keer wist te scoren tegen Feyenoord.

Guus Til dacht enkele minuten later de gelijkmaker te hebben gescoord, maar hij werd teruggefloten door de VAR. Cyriel Dessers maakte zijn opwachting bij de Rotterdammers een minuut voor de 0-1, maar kon het verschil niet helpen maken.

Vitesse nadert als vierde in de rangschikking in Nederland, met 36 punten, tot op drie punten van nummer drie Feyenoord (39 ptn).