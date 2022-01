Hij is een fervent drager van de bandana, de oorbel en de schoen met de hak. Al is daar wellicht niets van te merken wanneer hij volgende week in het voetbalprogramma Extra time de fakkel overneemt van Frank Raes, zijn jeugdidool. Een gesprek met Aster Nzeyimana (28), een man die van relativeren een sport heeft gemaakt. “Als Goedele Wachters een oorbel mag dragen, mag ik dat ook.”