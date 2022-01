Servische president reageert verontwaardigd over uitspraak in zaak Djokovic

“Ze denken dat ze Djokovic vernederd hebben met deze tien dagen van mishandeling, maar ze hebben vooral zichzelf vernederd”, klinkt het. “Novak mag met opgeheven hoofd terugkeren naar zijn eigen land en iedereen recht in de ogen kijken.”

De mannentennisorganisatie ATP is dan weer opgelucht dat de soap rond Djokovic is afgelopen. “Hiermee komt een einde aan reeks van betreurenswaardige gebeurtenissen”, klinkt het in een mededeling. “De uitspraak van de rechtbank moet gerespecteerd worden, maar de afwezigheid van Djokovic in Melbourne is toch een verlies voor het tennis.”