Vier Belgische speelsters moeten maandag aan de bak op Australian Open

De 27-jarige Van Uytvanck neemt het dan op Court N.17 op tegen de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa (WTA 154). Maryna Zanevska strijdt in haar eerste grandslamtoernooi sinds Wimbledon 2017 op Court N.14 om een plaats in de tweede ronde met de Sloveense Kaja Juvan (WTA 89).

Greet Minnen kijkt op dezelfde baan de Roemeense Jacqueline Cristian (WTA 69) in de ogen. Kirsten Fipkens treft op Court N.6 de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 35).

Bij de vrouwen is Elise Mertens (WTA 26) de hoogstgeplaatste Belgische. Mertens, het 19e reekshoofd Down Under, treft dinsdag in de eerste ronde Vera Zvonareva (WTA 91). De 37-jarige Russin was in een ver verleden nog nummer 2 ter wereld en haalde onder meer de finale op Wimbledon en de US Open.

Bij de mannen is David Goffin (ATP 45) de enige Belg op de hoofdtabel. Hij ontmoet dinsdag in de eerste ronde de Brit Daniel Evans (ATP 26).