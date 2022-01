Een ongezien hoge schuldenberg, de slechtste klassering in ruim zestig jaar en een spelersgroep die nog amper geld kan opleveren. Sinds Bruno Venanzi (51) er de plak zwaait, is Standard in een diepe afgrond getuimeld en zelfs verkruimeld tot degradatiekandidaat. Hoe Standard anno 2022 ten grave wordt gedragen. Een rouwstoet, in drie etappes.