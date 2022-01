Toptalent Plapp schenkt Ineos Grenadiers meteen Australische titel op de weg

Luke Plapp (Ineos Grenadiers) is de nieuwe Australische kampioen wielrennen op de weg. Voor de 21-jarige renner is het zijn eerste profzege nadat hij afgelopen zomer als stagiair bij de Britse topploeg aan de slag mocht.

Luke Plapp maakte bij de jeugd vooral naam als tijdrijder. Zo werd hij in 2018 tweede op het WK tijdrijden voor junioren, na Remco Evenepoel. Vorig jaar eindigde hij tweede op het WK tijdrijden bij de beloften, één seconde voor Florian Vermeersch. Afgelopen woensdag kon hij zijn nationale titel in het tijdrijden niet verdedigen omdat hij in quarantaine zat na een hoogrisicocontact.

Zondag pakte hij dan maar revanche in de wegrit door in de slotronde afstand te nemen van James Whelan. Brandan Johnston werd derde.