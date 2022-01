Neil Robertson en Barry Hawkins spelen de finale op Masters snooker

Robertson (WS 4) haalde het na een hoogstaande thriller die eindigde op de ultieme zwarte bal. De 39-jarige Australiër, die tien jaar geleden de Masters op zijn palmares schreef, nam het eerste frame voor zijn rekening met een 102 break. In de volgende vier frames was het Williams die met breaks van 59, 71, 60 en 60 een 4-1 voorsprong nam. “The Thunder from Down Under” won de twee volgende frames, maar Williams (WS 8) potte in frame acht een geluksbal weg gevolgd door een 91 break . Met de rug tegen de muur sloeg Robertson terug. Met breaks 95 en 118 hing hij de bordjes gelijk. In het beslissende frame potte Williams een 67 break weg. Robertson, die twee snookers nodig had, deed wat hij moest doen en slaagde in zijn opzet waarna hij de kleuren wegspeelde voor een plaats in de finale, waarin hij het opneemt tegen Barry Hawkins (WS 10).

Laatstgenoemde won in zijn wedstrijd tegen Judd Trump (WS 2) het openingsframe. “The Ace in the Pack”, die in de halve finales Kyren Wilson (WS 5) met 6-1 huiswaarts stuurde, won frame twee en drie met breaks van 86 en 63, waarna “The Hawk” voor de pauze gelijk stelde. Na de spelhervatting ging Hawkins op zijn elan verder. Met breaks van 60 en 124 nam hij terug de leiding. Trump, die in 2019 de Masters won, pakte de drie volgende frames met breaks van 65 en 54 waarmee hij op een frame van de overwinning kwam. Hawkins, die in de halve eindstrijd Mark Selby met 6-1 aan de kant zette, plooide echter niet. Met breaks van 76 en 58 verzilverde hij zijn ticket voor de finale. Het is de tweede keer in zijn loopbaan dat de 42-jarige in de finale staat. In 2016 kreeg hij een 10-1 nederlaag aangesmeerd van Ronnie O’Sullivan.