Loena Hendrickx wordt knap vierde op het EK kunstschaatsen: “Ik had buikpijn door de zenuwen”

Loena Hendrickx is zaterdagavond vierde geworden op het EK kunstschaatsen, de generale repetitie voor de Olympische Winterspelen. De 22-jarige Kempense begon na een topprestatie in de korte kür als tweede in het klassement aan de bepalende vrije kür, maar kwam twee keer ten val en stuitte op drie ijzersterke Russinnen. Het goud ging naar de 15-jarige topfavoriete Kamila Valieva.

Loena Hendrickx mocht zaterdagavond als voorlaatste het ijs op in de Estste hoofdstad Tallinn. Donderdag had ze voor een historische prestatie gezorgd door met een persoonlijk record als tweede te eindigen op de korte kür en zo een zogenaamde “kleine medaille” te veroveren. Om zaterdagavond de grote medaille te kunnen pakken, moest alles meezitten. De twee Russinnen achter haar - wereldkampioene Anna Shcherbakova en Alexandra Trusova - moesten falen en Hendrickx moest de vrije kür van haar leven schaatsen.

Helaas. Trusova kwam wel twee keer ten val, maar lukte tussendoor een fabelachtige viervoudige sprong. Shcherbakova - die een mindere korte kür schaatste - zette ook een topprestatie neer waardoor ze nog van de vierde naar de tweede plaats sprong.

Loena Hendrickx schaatste een erg gracieuze vrije kür, maar viel twee keer en kwam zichtbaar ontgoocheld van het ijs. Ze kreeg 131.72 punten en bleef daarmee ver onder het puntenaantal dat ze in haar vier andere wedstrijden van dit seizoen verzamelde. In totaal verzamelde ze 207.97 punten, dertien punten minder dan haar persoonlijke record (221.04 punten). Als het een troost mag zijn voor onze landgenote: de drie Russinnen zaten uiteindelijk nog flink boven het persoonlijk record van Hendrickx.

Het brons was voor Alexandra Trusova (234.36 punten), het zilver voor Anna Shcherbakova (237.45 punten). Het goud ging uiteraard naar het Russische wonderkind Kamila Valieva (259.06 punten). De 15-jarige topfavoriete voor olympisch goud won afgetekend, maar liet zich voor het eerst sinds lang op enkele kleine foutjes betrappen.

Voor Hendrickx is het haar beste prestatie ooit op een internationaal kampioenschap en het beste resultaat ooit van een Belgische vrouw op een EK. Vier jaar geleden werd ze vijfde op het EK, vorig jaar eindigde ze ook als vijfde op het WK. Met haar vierde plaats evenaart ze ook de beste prestatie van haar broer Jorik op een EK. Die werd in 2017 vierde bij de mannen.

“Zeker niet de kür die ik wilde rijden”

De vierde plaats op het EK kunstschaatsen was zaterdag geen teleurstelling voor Loena Hendrickx. Het was de manier waarop ze die plek in Tallinn bereikte. “Ik was gelukkiger geweest als ik met een goede kür vierde was geworden. Dit was zeker niet de kür die ik wilde rijden”, zei ze na afloop.

Op grond van de cijfers en de krachtsverhoudingen tussen de rijdsters was haar vierde plek logisch. Maar door de tweede plaats in het korte programma waren de verwachtingen opgeschroefd. Dat brengt extra druk met zich mee. “Ik probeerde de druk op afstand te houden”, aldus Hendrickx. “Daarom heb ik besloten alleen maar voor mezelf te schaatsen. Maar ik was heel erg zenuwachtig, op een andere manier dan normaal. Ik voelde mij minder en wist niet hoe ik daarmee moest omgaan”, gaf ze toe aan Sporza. “Ik had buikpijn door de zenuwen en had ook geen goeie nachtrust, omdat het erg luid was op de gang. Het duurde ook enorm lang voor ik in actie moest komen, waardoor je urenlang gaat nadenken. Normaal gezien kan ik daar nochtans mee omgaan.”

Hendrickx erkende dat die goede klassering in het eerste deel van het toernooi haar in een onbekende situatie had gebracht. Daar had ze aan moeten wennen en twee dagen waren daarvoor onvoldoende. “De Russische meisjes zijn erg sterk en ik wist wel dat ze me zouden verslaan.”

© AFP

Hendrickx onthulde dat de laatste weken voor het toernooi erg moeilijk waren geweest. “Ik had vaak hoofdpijn. En ik kon niet goed tegen fel licht. Dat heeft me gehinderd mijn sprongen en pirouettes te maken.” Door rugblessures in het verleden vermijdt Hendrickx sommige moeilijke bewegingen zo veel mogelijk. Bepaalde pirouettes voert ze daarom alleen uit op belangrijke wedstrijden, aangezien die zeer belastend en een risico voor de rug zijn. “Dat is geen excuus “, voegde ze eraan toe. “Want het korte programma was goed.”

Voor het vertrek naar de Winterspelen gaat Hendrickx nog even langs bij haar mental coach, zei ze. De druk had haar toch aan het twijfelen gebracht. “Ik moet meer in mijzelf en mijn mogelijkheden op het ijs geloven. In ieder geval meer dan vandaag het geval was.”

Oud-olympisch kampioene Witt is lovend over Loena Hendrickx

Katarina Witt, tweevoudig olympisch kampioene kunstschaatsen (in 1984 en 1988), was zaterdag enthousiast over de prestaties van Loena Hendrickx tijdens de Europese titelstrijd in Tallinn . “Eigenlijk is Loena een prachtige rijdster”, zei Witt voor de Duitse televisiezender ARD.

“Ze heeft als een van de weinige schaatsters een langere stappencombinatie laten zien. Maar twee keer vallen is twee keer vallen.”

Witt zag die eerste val aankomen. “Daar hing ze al scheef in de lucht. Dat kun je niet meer corrigeren. Jammer.” In haar loopbaan werd Witt voor de vroegere DDR zes keer Europees kampioene.

Uitslag

Vrije kür:

1. Kamila Valieva (Rus) 168,61 punten

2. Anna Shcherbakova (Rus) 168,37

3. Alexandra Trusova (Rus) 159,23

4. Ekaterina Kurakova (Pol) 137,26

5. Loena Hendrickx (Bel) 131,72

6. Ekaterina Ryabova (Aze) 131,28

7. Niina Petrokina (Est) 128,77

8. Viktoriia Safonova (WRu) 122,34

9. Anastasiia Gubanova (Geo) 121,15

10. Alexia Paganini (Zwi) 115,78

Eindstand:

1. Kamila Valieva (Rus) 259,06 punten

2. Anna Shcherbakova (Rus) 237,42

3. Alexandra Trusova (Rus) 234,36

4. Loena Hendrickx (Bel) 207,97

5. Ekaterina Kurakova (Pol) 204,73

6. Ekaterina Ryabova (Aze) 196,75

7. Anastasiia Gubanova (Geo) 188,17

8. Niina Petrokina (Est) 187,07

9. Viktoriia Safonova (WRu) 185,41

10. Alexia Paganini (Zwi) 178,10