Tim Wellens knipt hard in zijn programma en mikt op Ardennenklassiekers: “De sterren staan goed”

“Het moet beter dan de afgelopen twee jaar.” Tim Wellens (30) windt er geen doekjes om. “Ik wil er staan in de belangrijke wedstrijden. Dan kan ik ook met stevigere papieren naar de onderhandelingstafel bij John Lelangue. Als je twee zeges pakt op Mallorca en je wordt gelost in de Omloop Het Nieuwsblad, dan maakt het niet uit dat je al won”, aldus Wellens, die stevig in zijn wedstrijdenprogramma knipte.