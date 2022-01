Zo tovert Belgische carvingkampioen kerstboom op Hasseltse Grote Markt om tot sprookjesboom

De kerstboom op de Hasseltse Grote Markt is zaterdag door ‘Carving Cis’ omgevormd tot een sprookjesboom. Zo krijgt de boom een tweede leven en gaat hij, wellicht in de binnenstad ergens, kinderen laten dromen. “Ik kerf er een sprookjesfiguur in met een lange baard, die als een soort bewaker fungeert voor een deurtje onderaan de boom. En daarin wonen, uiteraard, de kabouters. Bovenin de boom zit, zoals dat in sprookjes hoort, een uil die de wacht houdt”, vertelt ‘Carving Cis’.