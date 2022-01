Novak Djokovic verliest ultieme rechtszaak en wordt Australië uitgezet

Na een welles-nietesspelletje van een week is de beslissing dan toch gevallen in de zaak Djokovic die Australië en de tenniswereld een week lang in beroering bracht. De Servische tennisser probeerde via een ultiem beroep voor het Federale Hof van Australië alsnog zijn ticket op het eerste grandslamtoernooi van het jaar af te dwingen.

Tijdens de rechtbankzitting hoorden de drie rechters van het hof in Melbourne zondag meerdere uren naar de pleidooien van de Australische regering, die van mening is dat de Serviër van 34 jaar “een gezondheidsrisico” vormt. De advocaten van de tennisser noemen de uitzetting “irrationeel” en “onredelijk”.

De verdediging stelde volgens 7 News Australia ook dat de beslissing om Djokovics visum te annuleren onredelijk is omdat de overheid er niet over heeft nagedacht welke impact een uitzetting van de tennisser op de antivaxgevoelens zou hebben. Ze reageren zo op minister van Immigratie Alex Hawke, die als argument voor de annulering voor het visum aanhaalde dat de aanwezigheid van Djovic, die zich duidelijk uitspreekt tegen de coronavaccinatie, de antivaxbeweging een boost zou geven.

Voor de rechtbank verzamelden zich zondag verschillende supporters van Djokovic, met Servische vlaggen in de aanslag. De beslissing van de drie federale rechters kan bijna onmogelijk aangevochten worden, zowel door de overheid als door Djokovic zelf.