Prinses Delphine door kijkers weggestemd uit ‘Dancing with the stars’

Delphine van Saksen-Coburg (53) moet ‘Dancing with the stars’ verlaten. De prinses is als derde deelnemer uit de Play 4-wedstrijd gestemd door de kijkers.

In deze uitzending moesten de deelnemers dansen met familie en vrienden. “Het hele land vroeg zich af welk familielid je zou meebrengen”, zei jurylid Jan Kooijman na de prestatie van Delphine, knipogend naar haar woelige familieverleden.

De prinses werd eind 2020 erkend als dochter van koning Albert, na een jarenlange strijd. Ze was afgelopen week nog te zien in een onthullende documentaire over haar leven. Haar (biologische) vader kwam daar niet al te best uit.

Delphine moet lachen met een grapje van de jury. — © Play 4

Delphine zat vanaf het begin van Dancing with the stars in de gevarenzone. Ook deze aflevering bengelde ze helemaal onderaan, achterTiktokker Jonatan Medart.