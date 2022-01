STVV-defensie helpt Club aan simpele zege

Geen geschorste Noa Lang in een mistig Brugge, Buchanan debuteerde bij de landskampioen, samen met trainer Schreuder. Bas Dost startte in de elf bij Club, hij scoorde in de heenwedstrijd twee keer op Stayen. Bij STVV kwam Durkin zoals verwacht aan de aftrap op het Truiense middenveld, Konaté vertoeft op de Afrika Cup.

Zoals verwacht was Club meteen baas in het openingskwartier. Maar scoren lukte niet. De voorzetten kwamen er wel, vooral vanaf de Brugse rechterflank, maar Leistner stond telkens in de weg. Aan de andere kant probeerde Hayashi zich te tonen in de duels, met wisselend succes. Hij vond geen man om een fatale combinatie op te zetten. De afleggers voor Brüls waren te voorspelbaar.

De Ketelaere had de vrije rol bij de Bruggelingen, hij zette goed druk op de Truiense defensie, inclusief Daniël Schmidt. Zeker wanneer Pius aan de bal kwam om uit te verdedigen, duwde de thuisploeg op het gaspedaal. Al bij al kwam Sint-Truiden het eerste wedstrijddeel makkelijk zonder kleerscheuren door. Club kon het tempo niet hoog genoeg leggen om de STVV-defensie echt in verlegenheid te brengen. Wel bleef Schmidt met vuur spelen, hij kapte Mata niet zonder gevaar uit.

Net voor het halfuur was het dan toch raak voor Brugge. Dankzij gestuntel bij de Kanaries. Eerst speelde Pius wel erg knullig terug in Brugse voeten. Bauer deed dat in dezelfde fase nog eens over, De Ketelaere legde zo makkelijk zijn zesde van het seizoen tegen de netten: 1-0, ondanks een moeilijk eerste halfuur voor de thuisploeg. Een jammerlijke flater van Pius.

Hollerbach bracht Rocco Reitz aan de rust voor Durkin, omdat die al geel pakte. Durkin kwam immers te weinig aan de bal op Jan Breydel. Met Reitz werd gehoopt op net wat meer creativiteit.

Hayashi dreigde meteen in dat vierde kwartier na een lange bal. Mignolet redde met een voetveeg het schot van de Japanner, die na de fase randje buitenspel werd afgevlagd. Toch een minieme mogelijkheid voor de Kanaries. Hollerbach putte er moed uit en vuurde zijn Kanaries aan. Ook Cacace stak de neus aan het venster na een mooie STVV-aanval, weer stond Mignolet in de weg. Brüls probeerde het vanop vrije trap, weer moest Mignolet enigszins aan het werk.

Hayashi bleef op de loer liggen voor STVV. Zolang het 1-0 stond, was het uiteraard nog mogelijk voor de Limburgers. Maar toen Leistner fout uitstapte en Dost alleen op Schmidt af mocht – de Japanse doelman stond ver uit zijn doel – werd het simpelweg 2-0. Te gemakkelijk. Weer slap verdedigen van de Kanaries.

Na dat tweede doelpunt probeerden Vormer en co de score nog uit te diepen, Schmidt lag telkens goed in de weg. Club tikte de match rustig uit. Zakelijke overwinning , zonder meer.