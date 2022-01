Man opgepakt in Marokko na doden van Française en verwonden van Belgische vrouw

De Marokkaanse politie heeft zaterdag een onderzoek geopend naar de moord op een Française, die gedood werd op een markt in het zuidwesten van Marokko. Dat meldt het Marokkaanse persagentschap MAP. Een verdachte is opgepakt, nadat hij ook een Belgische vrouw verwondde. Zij is naar een ziekenhuis overgebracht.

De vermoedelijke dader is een 31-jarige man. Hij werd zaterdagavond opgepakt in Agadir, nadat hij geprobeerd had om de klanten van een café aan te vallen in Agadir, onder wie een Belgische vrouw. Zij raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht voor verzorging.

Een onderzoek is opgestart naar de motieven voor zijn daad. De vermoedelijke dader zou in de herfst van vorig jaar een maand lang opgenomen geweest zijn in een psychiatrisch ziekenhuis.