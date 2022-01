Victor Campenaerts wil slimmer koersen in voorjaar: “Ik leg de lat een beetje hoger”

Victor Campenaerts is in 2022 één van de nieuwkomers bij Lotto Soudal. “Ik kende het huis natuurlijk”, zei hij zaterdag op de mediadag van het team in het Spaanse Altea. “Maar het is toch anders. Nu start ik hier in een andere rol. Ik ben niet meer de tijdrijder van vroeger, maar maak deel uit van de jongens van de klassieke kern en met deze jongens kan je naar de oorlog. Het is een fijne, gemotiveerde groep.”