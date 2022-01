Absurd namiddagje met spookwedstrijd aan Den Dreef: “Er is taart voorzien voor de pers, geen zorgen”

Spelers, staff en bestuur van OH Leuven: aanwezig aan Den Dreef. Vrijwilligers in en rond het stadion: aanwezig. TV-crew van Eleven: aanwezig, en dat kostte “meerdere tienduizenden euro’s”. Ook van de partij: scheidsrechter Nathan Verboomen, en dat allemaal om vast te stellen dat KV Mechelen niet aanwezig was. Wij waren wél van de partij, al was het maar om de absurditeit van de situatie vast te stellen. Bij OHL deden ze er wat dat betreft nog een schepje bovenop op sociale media, onder meer door te vragen naar een pronostiekje bij de fans.