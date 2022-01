Kitty roept ‘Big brother’-medebewoners samen voor heftig nieuws: “Mijn vader is gestorven”

De bewoners van het Big brother-huis zijn normaal afgesloten van de buitenwereld totdat ze het spel verlaten. Maar voor bepaalde zaken worden uitzonderingen gemaakt. Zo werd Kitty vrijdag even apart geroepen voor verschrikkelijk nieuws. Haar vader is na een lange ziekte overleden. “Ik wist dat dit kon gebeuren, maar ik heb gelukkig afscheid kunnen nemen”, klinkt het emotioneel. De medebewoners betuigen alvast hun medeleven. Ook wij wensen de vrienden en familie van Kitty veel sterkte.