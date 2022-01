Coronabesmettingen swingen de pan uit in het volleybal: alle matchen in hoogste klasse uitgesteld

In de hoogste reeksen van het volleybal was er geen eensgezindheid om speeldagen tijdens deze omikronpiek uit te stellen. Het coronavirus treedt dan maar zelf op.

Bij de mannen was de topaffiche Roeselare-Maaseik al uitgesteld naar volgende woensdag. De drie andere duels van dit weekeinde zijn inmiddels ook uitgesteld. Het is zoeken naar een nieuwe datum voor Gent-HaasrodeLeuven, Achel-Menen en Aalst-Waremme. Intussen staat al vast dat de uitgestelde topper Roeselare-Maaseik ook volgende woensdag omwille van de gezondheidscrisis niet kan doorgaan.

Bij de vrouwen is het in de hoogste reeks niet veel beter. Zowel Asterix Beveren-Hermes Oostende, Charleroi-Michelbeke als Antwerp-Oudegem zijn uitgesteld wegens coronabesmettingen. Drie van de vier ligamatchen gaan dus dit weekeinde niet door. Bij Hermes Oostende heerst corona wellicht het sterkst in het Belgische topvolley: elf van de twaalf kernspeelsters zijn er matig tot heel ziek wegens dat virus.

De uitstelproblematiek beperkt zich trouwens niet alleen tot de hoogste reeksen. Zo zijn er in eerste nationale bij de mannen, de tweede reeks, vier van de vijf matchen van dit weekeinde uitgesteld. En zo trekt de omikronvariant een grote streep door het volleybal in ons land, tot in de laagste reeksen.