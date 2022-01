Groen wil energiepremie van 200 euro: “Geen toveroplossing, maar het zal voor broodnodige ademruimte zorgen”

De exploderende energieprijzen en de zware last die zo’n kosten meebrengen voor de middenklassegzinnen belandden deze week opnieuw op de tafel van de regering. De topministers zaten vrijdag nog samen om zich te buigen over de aanpak van de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit. Verschillende pistes liggen daarbij op tafel: een verlaging van de btw, een uitbreiding van het sociaal tarief en een energiekorting.

Groen-minister van Energie Tinne van der Straeten kreeg van het kernkabinet de opdracht om de verschillende pistes in kaart te brengen en technisch te analyseren, een oefening waarvan ze verwacht dat die niet voor eind volgende week rond zal zijn.

Premie van 200 euro

Haar partij lijkt alvast gewonnen voor een energiepremie van 200 à 220 euro voor iedereen die het moeilijk heeft, een voorstel dat eerder ook al de Franstalige socialisten van de PS op tafel legden. Wat de modaliteiten van die premie zullen zijn, laten we over aan de regering, zei van der Straeten.

Met die premie “willen we snel en op korte termijn tegemoetkomen aan de nood voor betaalbare energie”, aldus Groen-voorzitster Almaci. “Het is geen toveroplossing die ineens alle problemen doet verdwijnen, maar het zal wel voor broodnodige ademruimte zorgen, bovenop de hervormingen die de federale regering reeds deed op de energiefactuur.”

Meer maatregelen

Almaci herhaalde het pleidooi van de partij voor de verlenging van het sociaal tarief en benadrukte ook dat die energiepremie gepaard moet gaan met structurele maatregelen. “We willen zij die het nu moeilijk hebben helpen, maar als er tegelijkertijd geen structurele maatregelen worden genomen, is dit dweilen met de kraan open”, zei ze daarover. De partij wijst op investeringen in renovatie en het plaatsen van zonnepanelen en energiepompen, “dat zijn de beste manieren om de energiefactuur te drukken op middellange termijn”.

Groen richt daarvoor de blik op Vlaanderen, waar ze in de oppositie zit. “We doen een oproep naar Vlaanderen om de handschoen mee op te nemen in deze crisis”, zei Almaci, die vindt dat het gewest dringend werk moet maken van een energierenovatiegolf. “Elke inspanning op de factuur moet gepaard gaan met een inspanning voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie”, aldus de voorzitster. “Elke euro die de federale regering uitgeeft, moet verdubbeld worden door de gewesten in investeringen in hernieuwbare energie, isolatie, laadpalen en renteloze leningen. 1 plus 1 wordt zo 3.”

“Het roer moet om”

De Groen-voorzitster had zaterdag ook een boodschap voor haar collega-politici. Ze riep hen op om de bladzijde om te draaien en het vertrouwen in de politiek te herstellen. “Dat lukt niet als we blijven verdergaan met het organiseren van boksmatch na boksmatch” over elk thema, zei ze. “Het roer moet om. De coronabarometer moet er eindelijk komen. We moeten de klimaatcrisis aanpakken en zorgen dat dat iedereen het einde van de maand haalt. En dat lukt niet als politici als kakelende kippen continu van koers veranderen of elkaar kappen.”

“Dit moet het jaar worden waarin oplossingen de bovenhand halen. 2022 kan het jaar worden waarin de doeners de roepers het nakijken geven. Het jaar waarin de verbinding en het respect voor elkaar het haalt van het polariseren en verdelen. Het jaar waarin solidariteit het haalt van het eigenbelang. Het jaar waarin gevoelens van ongerustheid niet genegeerd of gekaapt worden, maar uitzicht wordt gegeven op iets nieuws, iets beters”, aldus nog voorzitster Meryem Almaci.