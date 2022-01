Spaanse politie pakt verdachte op van brutale executie midden op straat in Molenbeek

Nikolaos D. (50), een Belg van Albanese afkomst, wordt beschuldigd van het neerschieten van een andere crimineel op straat in Molenbeek, op 25 september 2016. D. en een andere verdachte reden toen de wagen van een rivaal klem, waarna ze hem vanop hun motorfietsen neermaaiden met een machinepistool. Daarna maakten ze de zwaargewonde man af met een schot in het hoofd.

Na de moord vluchtten de twee daders weg, maar enkele honderden meters verder was één van hen betrokken bij een ongeval. De andere man hield daarop een auto aan, en probeerde zijn kompaan op de achterbank te leggen. Daarna kwam een derde verdachte aanrijden met een wagen, waarna het trio ontsnapte. De politie verspreidde beelden van dat incident in 2018, om het toen volledig vastgelopen onderzoek weer vlot te trekken.

De man zou na de moord naar Spanje gevlucht zijn: de politie kwam daar hem op het spoor in het dorpje Pobla de Vallbona, nabij Valencia. Donderdag werd de man dan opgepakt in zijn wagen in het nabijgelegen L’Eliana. Hij werd inmiddels overgebracht naar een gevangenis in Madrid. Een Spaanse onderzoeksrechter moet zich nu uitspreken over een uitlevering aan ons land.