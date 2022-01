Acht weken na haar laatste optreden is shorttracker Hanne Desmet met wisselend succes teruggekeerd op het wedstrijdijs. Tijdens een informele wedstrijd in het Nederlandse Leeuwarden won Desmet zaterdag een race over 1000 meter (halve finale), eindigde ze als vierde op de 500 meter en kreeg ze een straf op de 1500 meter, waardoor ze niet werd geklasseerd.