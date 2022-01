Protesten in Kazachstan hebben 225 mensen het leven gekost

De gewelddadige protesten in Kazachstan, die begonnen waren als vreedzame manifestaties tegen de stijging van de energieprijzen, hebben aan 225 mensen het leven gekost. Dat hebben de autoriteiten zaterdag gemeld. Het gaat om een veel hoger aantal dan eerder gemeld.

“Tijdens de noodtoestand zijn 225 lichamen binnengebracht in de mortuaria. In negentien gevallen ging het om politiemensen of militairen”, klinkt het zaterdag tijdens een persconferentie.