Waalse voetganger (41) kritiek na ongeval met vluchtmisdrijf in Beringen

Beringen

Een 41-jarige voetganger uit Wallonië is vrijdagavond rond 19.45 uur aangereden op de Koolmijnlaan in Beringen. De automobilist pleegde vluchtmisdrijf en meldde zich anderhalf uur later bij de politie. Het slachtoffer werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.