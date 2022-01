Onderzoek naar vrouw die dood wordt aangetroffen in ziekenhuis met onderbroek naar beneden getrokken

In de nacht van 11 op 12 januari werd in een Brussels ziekenhuis een 77-jarige vrouw dood gevonden. Ze lag in bed en haar onderbroek was naar beneden getrokken. De man die in de kamer naast haar lag, werd verhoord, schrijft La Capitale.

De 77-jarige vrouw zou door het ziekenhuispersoneel gevonden zijn op haar bed. Politie en parket startten een onderzoek omdat de onderbroek van de vrouw naar beneden getrokken was. Er zou zich op het moment van de feiten ook een man in haar kamer bevonden hebben, die ook opgenomen was in het ziekenhuis en in de kamer naast de vrouw verbleef. Volgens Sudinfo zou het gaan om een man die illegaal in het land verbleef.

Volgens het Brusselse parket wijzen de eerste elementen in het onderzoek niet op moord, maar op een natuurlijk overlijden. Verder geeft het parket geen commentaar. De verdachte werd na verhoor vrijgelaten door de politie en zou ontkennen dat hij iets met de feiten te maken heeft. Over welk ziekenhuis het gaat, is onbekend.