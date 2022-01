VIDEO. Kevin De Bruyne beslist topper tegen Chelsea met heerlijke krul, Lukaku mist open doelkans

Kevin De Bruyne is de matchwinnaar geworden in de Engelse topper tussen Manchester City en Chelsea. Halfweg de tweede helft scoorde de aanvoerder van Man City met een knap gekruld schot het enige doelpunt van de match. Bij Chelsea kwam Romelu Lukaku nauwelijks in het spel voor. Vlak na de pauze kreeg hij wel één uitstekende kans, maar miste hij oog in oog met Ederson. In de stand telt Chelsea nu al dertien punten minder dan leider Manchester City en mag het zijn titelambities definitief opbergen.