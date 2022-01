Ongeval in Lanklaar met dronken bestuurder die over rotonde gaat en tegen verkeer in rijdt

Op de Boslaan in Lanklaar is vrijdag rond 20.15 uur een ongeval gebeurd. Een 52-jarige bestuurder uit Dilsen-Stokkem reed over de rotonde en nam de verkeerde afslag richting tegemoetkomend verkeer. Hierbij werd een verkeerslicht, enkele verkeersborden en een aankomend voertuig geraakt. De auto kwam tot stilstand in de grasberm. De bestuurder van het aangereden voertuig werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte blies positief. Hij kon niet meer op eigen benen staan. Hij werd in de politiecel opgesloten ter ontnuchtering. De nodige pv’s werden opgesteld. maw