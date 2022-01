Lelangue staat voor belangrijk jaar bij Lotto Soudal: “Maak me geen zorgen over toekomst”

John Lelangue maakt zich geen zorgen over de toekomst van Lotto Soudal. Die laatste sponsor verdwijnt eind 2022. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we een nieuwe hoofdsponsor zullen vinden”, vertelt hij zaterdag op de mediadag van z’n team in het Spaanse Altea. “Met Lotto hebben we een betrouwbare partner aan onze zijde, dat is een heel belangrijk aspect om andere sponsors te overtuigen. Neen, op dit moment hebben we nog geen handtekening onder een nieuw contract, maar ik maak me sterk dat dit nog wel in orde komt.”