Geen Onuachu in Genkse selectie, match tegen Beerschot komt te vroeg

Gouden Schoen Paul Onuachu (hamstrings) ontbreekt nog in de selectie. Ook voor Simen Juklerod (spierletsel), nieuwe aanwinst Aziz Ouattara (naweeën corona, traint wel weer) en derde doelman Vic Chambaere (rug) komt de wedstrijd tegen Beerschot te vroeg. Kristian Thorstvedt is geschorst, Joseph Paintsil vertegenwoordigt Ghana op de Afrika Cup. Daniel Munoz onderging in Colombia een behandeling aan de patellapees. Hij is weer inzetbaar.(bl,mg)