RECONSTRUCTIE. Het verborgen miljoen van Kebano: hoe KRC Genk en Charleroi PSG oplichtten

Genk

KRC Genk en Charleroi zouden in 2015 PSG opgelicht hebben bij de transfer van Neeskens Kebano. De Franse topclub liep 50 procent van 500.000 euro op de doorverkoop mis. En de overnameprijs van doelman Kristof Van Hout van KV Kortrijk naar Genk in 2012 was volgens het onderzoek vier keer hoger dan officieel werd aangegeven. Dat zou betekenen dat jeugdclubs van de doelman inkomsten misliepen. Onder meer deze twee transfers zijn de reden dat het parket een aantal Genkse (ex-)bestuurders naar de rechtbank wil doorverwijzen.