Zinho Vanheusden ziet coach Shevchenko vertrekken bij Genoa

De 45-jarige ex-spits was nog maar sinds november aan de slag bij de Noord-Italiaanse club, waar hij de opvolger was van de ontslagen Davide Ballerini. In de Serie A komt de club niet verder dan de voorlaatste plaats, met amper 12 punten uit 21 wedstrijden, eentje meer dan rode lantaarn Salernitana. De uitschakeling in de Coppa Italia van eerder deze week tegen het Milan van Alexis Saelemaekers bleek de spreekwoordelijke druppel.

Een vervanger van ‘Sheva’ is er momenteel nog niet. Abdoulay Konko neemt voorlopig over.