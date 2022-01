Uitzendingen ‘The Voice of Holland’ opgeschort, bandleider geeft ongepast gedrag toe

Jeroen Rietbergen, de bandleider bij het programma The Voice of Holland, stapt volgens omroepvereniging BNNVARA op na aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen van het RTL-programma. De muzikant zou de beschuldigingen erkennen.

Programma BOOS heeft zaterdag een bekentenis en spijtbetuiging van Rietbergen, die tevens de partner van Linda de Mol is, ontvangen. “Hij heeft laten weten zijn werkzaamheden bij The Voice per direct naast zich neer te leggen. The Voice of Holland heeft laten weten niet op de hoogte te zijn geweest van deze misstanden en heeft besloten tot een onafhankelijk onderzoek. In het kader daarvan wordt het programma tot nader order opgeschort.”

RTL was zaterdagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar. Eerder op zaterdag had RTL gemeld voorlopig te stoppen met het uitzenden van het programma na berichten van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom de show.

Het openbaar ministerie van Midden-Nederland bevestigde zaterdag intussen dat er deze week een aangifte is gedaan tegen een persoon, die “gerelateerd is” aan het programma.