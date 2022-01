Dries Vanthoor en WRT winnen de 24 Uur van Dubai

Voor de Henegouwse renstal was het na 2016 al de tweede zege in Dubai. De Audi R8 LMS met daarin naast Vanthoor ook Christopher Mies, Mohammed Saud Fahal Al Saud, Axcill Jefferies en Thomas Neubauer haalde het met één ronde voorsprong op de WRT-Audi van onze landgenoot Frédéric Vervisch, Benjamin Goethe, Arnold Robin, Maxime Robin en Jean-Baptiste Simmenauer. De derde podiumplaats was voor de Mercedes-AMG GT3 van Kenny Habul, Mikaël Grenier, Maro Engel en Jules Gounon. Zij finishten op drie ronden achterstand.

De Audi R8 GT2 van onze landgenoten Stienes Longin, Bert Longin, Peter Guelinckx en Stijn Lowette won de GTX-klasse en eindigde op de 25e plaats in het algemene klassement. Voormalig wielrenner Tom Boonen (Porsche 992 Cup) werd tweede in de 992-AM-klasse en 27e in de eindstand, aan de zijde van Philippe Wils, Kurt Hensen en Luc Vanderfeesten.

De Audi RS3 LMS van Mathieu Detry, Stéphane Perrin, Yannick Mettler en Miklas Born kende pech en geraakte uiteindelijk niet verder dan de 40e plaats in de eindstand, goed voor een tweede stek in de TCR-klasse.