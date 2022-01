Vlaams minister Lydia Peeters voorziet 12,5 miljoen euro aan subsidies om bedrijven aan te moedigen hun transport via de binnenvaart te organiseren. — © Chris Nelis

GENK

De Vlaamse regering trekt 12,5 miljoen euro uit om bedrijven aan te moedigen de binnenvaart te gebruiken voor het transport van goederen. Doel is onder meer vrachtschepen te delen. Dat maakte Vlaams minister Lydia Peeters bekend tijdens de voorstelling van de spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk.