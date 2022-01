Millimeterwerk om spoorbruggen van 650 ton over Albertkanaal in Genk te krijgen

De spoorbruggen aan de sluis in Genk zijn een van de 62 bruggen over het Albertkanaal die worden verhoogd tot een doorvaartopening van 9,10 meter. Dat moet het mogelijk maken om vrachtschepen met vier lagen containers te laten passeren en zo de concurrentiepositie van Vlaanderen te verbeteren. Vlaams minister Lydia Peeters die de werkzaamheden in Genk bijwoonde is blij met de vorderingen van het grootschalig project. “Nog zeven bruggen zijn er te gaan”, zegt Peeters. Naar verwachting zullen in de loop van 2023 alle 62 bruggen klaar zijn en kan ook het transport van containers over het Albertkanaal toenemen. Dat zorgt niet alleen voor een economische maar ook voor een ecologische meerwaarde. Alle containers die over het water getransporteerd worden zullen dan ook niet meer over de wegen rijden waardoor die op hun beurt minder belast worden.”

180 meter brug

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Waterweg, geeft mee dat het plaatsen van de spoorbruggen in Genk een huzarenstukje en millimeter werk vergt. “We werken dan ook met aannemers die dat soort werk in de vingers hebben”, zegt Danckaerts. “Er lagen drie spoorbruggen. Die worden nu vervangen door twee exemplaren van elk 650 ton en 90 meter lang. Vanop potons worden ze langzaam tot op hun plaats gevaren en daar met precisiewerk op de pijlers verankerd. Tegen zondagavond moeten de twee bruggen op hun plaats liggen. We maken van de gelegenheid gebruik om ook de kruispunten aan de sluis in Genk te vernieuwen met daarin nieuwe fietsverbindingen. We verwachten dat nog voor de zomer van dit jaar de werken opgeleverd kunnen worden. Tot dan worden de goederentreinen nog omgeleid via de vernieuwde sporen in Hasselt.” Kostprijs van het project in Genk bedraagt 20 miljoen euro.