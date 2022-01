Hij is naar eigen zeggen gemaakt om vader te zijn en zou er alles voor geven, maar de natuur wil niet meewerken bij Steve. Dat vertelt hij zondagavond in Taboe. “Dat heeft voor een gijzeling gezorgd in de hele familie”, zegt hij openhartig aan Philippe Geubels. “Ik vroeg op een bepaald moment zelfs aan mijn broer om zijn kinderwens uit te stellen. Absurd.”