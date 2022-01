Vlaming (32) gaat door het lint in Boliviaans hotel en valt receptioniste aan

De 32-jarige Tommy H. uit het Antwerpse Kapellen is opgepakt in Bolivia. Hij viel er een hotelmedewerkster aan toen zijn betaalkaart geweigerd werd. H. werd opgepakt en zal voorgeleid worden.

De feiten speelden zich woensdag af in Residencia Brasileno in de Boliviaanse stad Santa Cruz. Volgens de lokale politiechef Edson Claure ging Kapellenaar Tommy H. (32) door het lint na problemen met zijn betaalkaart. “Hij probeerde te betalen met een kaart waar geen geld op stond, die werd geweigerd door de hotelmedewerkster waarop de Belg haar aanviel”, zegt een lokale nieuwssite.

Op beelden van bewakingscamera’s in het hotel is te zien dat Tommy H. eerst dreigend over de toonbank hangt en vervolgens een voorwerp naar de medewerkster gooit. De vrouw grijpt dan zelf iets waarmee ze H. probeert te slaan. Op de beelden is vervolgens te zien dat de Kapellenaar mee achter de receptie gaat en de vrouw enkele klappen geeft.

H. werd woensdag opgepakt door de lokale autoriteiten. “De verklaringen van beide betrokkenen werden afgenomen en de camerabeelden zullen geanalyseerd worden”, zegt politiechef Claure. Tommy H. zal voorgeleid worden bij een rechter die over zijn aanhouding moet beslissen.

H. was volgens zijn sociale media bezig aan een rondreis door Zuid-Amerika. Hij zou met een motor vanuit Argentinië tot in Mexico rijden.