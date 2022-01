Madison Keys pakt zesde WTA-titel

In de finale haalde de 26-jarige Keys het in twee sets van haar landgenote Alison Riske (WTA 57): 6-1 en 6-2 na 1 uur en 6 minuten.

Voor Keys was het de zesde toernooizege in haar carrière, de laatste dateerde evenwel van 2019 in Cincinnati. In totaal speelde ze elf finales. Bij Riske blijft de teller op drie gewonnen titels (Linz 2021, Rosmalen 2019 en Tianjin 2014) staan.