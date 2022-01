Vaccinatie van kinderen van start in Limburg

Ook in het Maasland worden zaterdag volop kinderen tussen 5 en 11 gevaccineerd. — © Sven Dillen

In de vaccinatiecentra van Tongeren en het Maasland worden zaterdag voor het eerst kinderen gevaccineerd tegen het coronavirus. Om de kinderen gerust te stellen, haalden de centra de verkleedkleren alvast boven.

In het vaccinatiecentrum van Tongeren worden zaterdag 360 kinderen verwacht. Bij de opening om 9 uur was het meteen druk: heel wat kinderen stonden met een ouder aan te schuiven. Het personeel heeft zich voor de gelegenheid uitgedost als clown, en voor de kinderen is achteraf een cadeautje en diploma voorzien.

